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"Это не работает": Загороднюк раскритиковал нынешнюю систему срочной службы

"Это не работает": Загороднюк раскритиковал нынешнюю систему срочной службы
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Глава МОУ выступает за сокращение срока призыва в армию.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока призыва в армию и за привлечение солдат срочной службы к службе по контракту.

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическим центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает", - сказал в интервью Загороднюк .

По его словам, срочная служба не имеет значительного влияния на способности Вооруженных сил Украины. "У нас сейчас срочной службы - примерно 10%. То есть она не отыгрывает особенно большого влияния на способности (Вооруженных сил – ред.), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения операции Объединенных сил", - пояснил Загороднюк.

Министр обороны прокомментировал соблюдение минских соглашений

По его словам, если уменьшить срок службы в украинской армии и ввести качественную подготовку солдат, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - где они получат опыт. Если мы сможем квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки - процент тех, кто останется, будет гораздо больше. Но это будет полностью другая система, потому что эту систему реформировать чрезвычайно трудно. Гораздо легче построить вообще новую", - сказал министр.

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Минобороны, МОУ, Андрей Загороднюк.
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