Утвержден бюджет Фонда соцстрахования Украины на 2020 год

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда соцстрахования Украины на 2020 год.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, доходы Фонда в 2020 году (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн, расходы составят 29 195,6 млн грн. Остаток средств на конец 2020 года предполагается в сумме 32 млн грн.

В Министерстве отмечают, что решение правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.