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Кабмин назначил Елену Думу директором Фонда соцстраха

Кабмин назначил Елену Думу директором Фонда соцстраха
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Замминистра социальной политики Олег Коваль заявил, что кандидатура Елены Думы утверждена на пост директора Фонда соцстраха.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Елены Думы на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На сегодня подписано премьер-министром постановление №34-р, в пятницу была согласована кандидатура Думы Елены на пост руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования. Сегодня будет проходить процедура юридического оформления", - сказал Коваль.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина от 24 января и опубликовано на сайте правительства.

Напомним,Миинсоцполитики желает услышать предложения общественности о реализации государственной политики.

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Кабмин, Минсоцполитики, Соцстрах, Елена Дума, Фонд социального страхования Украины.
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