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Программа деятельности правительства: Минсоц ждет предложений от украинцев

Программа деятельности правительства: Минсоц ждет предложений от украинцев
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Миинсоцполитики желает услышать предложения общественности о реализации государственной политики.

Минсоцполитики начало собирать предложения общественности, касающиеся государственных политик, разработанных в соответствии с Программой деятельности правительства, утвержденной ВР в октябре 2019 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, информирует пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы представляем проекты концепций государственных политик, которые конкретизируют достижения целей в нашей части. Поскольку мы работаем для вас, нам важно ваше мнение по поводу этих предложений. Лучшие идеи мы как всегда учтем в финальном документе", - подчеркнула Соколовская.

По ее словам, свои предложения и отзывы каждый может направить по адресу [email protected] или оставить их непосредственно на сайте после предварительной авторизации. Дедлайн подачи предложений - 18:00 15 января 2020 года.

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В ведомстве напоминают, что в соответствии с Программой деятельности правительства, у Минсоцполитики есть 4 основных направления работы: достойный уровень жизни, поддержки и ухода за лицами с инвалидностью, воспитание детей в формах воспитания, приближенных к семейным, помощь семьям в сложных жизненных обстоятельствах, которая направлена на быстрый выход из кризиса и достойную и активную жизнь пожилых людей.

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Кабмин, Минсоцполитики, Юлия Соколовская.
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