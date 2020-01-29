Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения

Новости Бизнеса:Конечная цена газа для населения и ТКЭ в январе составит 6-7 грн/куб. м.

Конечная цена природного газа для населения и тепловиков в январе 2020 года составит около 6-7 грн/тыс. куб. м, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов (региона транспортировки - ред.), будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за 1 тыс. куб. м - ред.)", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.

Министр также не исключил, что тенденция снижения цены газа на европейском рынке сохранится, и за потребленный в феврале объем украинские потребители заплатят еще меньше.

Как сообщалось, цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года составит 4,65 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года (6,26 грн/куб. м).

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №17 от 24 января 2020 года, цена НАК по спецобязательствам на январь-апрель 2020 года будет формироваться исходя из котировок на TTF плюс разница (спрэд) в уровне цен между TTF и границей Украины, плюс плата за вход в украинскую ГТС, плюс торговая наценка.

В частности, среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки (Day-Ahead and Weekend) на хабе TTF за 1-22 числа берется из данных на сайте биржи Powernext/EEX (https://www.powernext.com/spot-market-data).

Спрэд рассчитывается из двух составляющих: среднеарифметической разницы между хабом TTF и ближайшим к Украине ликвидным хабом NCG для котировок на следующие сутки поставки газа за 1-22 числа месяца, а также транспортных расходов на границе Украины от NCG по маршруту Германия-Австрия-Словакия на основании данных операторов ГТС или регулирующих органов стран, осуществляющих транспортировку.

В свою очередь, тариф на вход в ГТС Украины оплачивается на основании утвержденных регулятором НКРЭКУ тарифов, а торговая надбавка "Нафтогаза" (расходы на хранение и оплаты процентов по кредитам на закупку газа) утверждена Кабмином в размере 1,917%.

К рассчитываемой НАК оптовой цене далее включается стоимость транспортировки магистральными и распределительными сетями, наценка розничных поставщиков (газсбыты) в размере 2,5% и НДС 20%, которые в итоге формируют конечную розничную цену газа для потребителей.