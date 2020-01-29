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Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа

Министр: Украина завершит отопительный сезон с избытком газа
17:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

На снижение цены на газ влияет большое количество газа в хранилищах Украины и Европы, теплая зима и фактор сохранения транзита по территории Украины.

Об этом на брифинге по результатам заседания правительства сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Учитывая то, что сейчас очень много позитивных сигналов - в частности, большие запасы газа в подземных хранилищах - у нас на 5,4 млрд больше, чем в прошлом году. Мы стопроцентно выходим с избыточными запасами из отопительного периода", - сказал Оржель.

По его словам, избыточные запасы хранятся также в подземных хранилищах Европы.

"Также теплая зима. Фактор наличия транзита по территории Украины, что также влияет. Это - те драйверы, которые влияют на уменьшение цен в Украине, уменьшение цен в Европе", - отметил Оржель.

Министр рассказал, что будет с ценами на газ для населения

Как сообщалось, потребители в январе заплатят за газ 5580 гривень за тысячу кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году - 7482,6 гривень за тысячу кубометров.

Стоимость газа будет определяться ежемесячно и будет зависеть от ежедневной среднеарифметической цены природного газа в нидерландском газовом хабе ТТF.

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Газ, ПХГ, Цены на газ, Алексей Оржель.
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