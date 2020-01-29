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В Украине внезапно проверят производителей масла

В Украине внезапно проверят производителей масла
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Производителей сливочного масла в шести областях внепланово проверят.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет внеплановые проверки производителей масла - потенциальных нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного", - говорится в сообщении.

В профильном ведомстве заметили, что основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов масла сладкосливочного, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

В рамках указанного проекта были установлены факты несоответствия производства и оборота масла сладкосливочного у таких операторов рынка ООО "Николаевмолпром", ООО "Фирма Апрель", ООО "Титан" ООО "Таврия-В", ОДО "Ивано-Франковский гормолзавод", ТМ "Наш Продукт", ГП "Староконстантиновский молочный завод", ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Интер-мол".

"В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось, проект "СТОП Фальсификат" выявил, что около 20% сладкосливочного масла в розничных сетях Сум, Новой Одессы, Черкасс и Калуша содержит растительные жиры. Всего было отобрано 77 образцов масла ... Исследование его качества и содержания в его составе растительных жиров проводилось на базе Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Государственного предприятия "Укрметртестстандарт".

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По информации Госпродпотребслужбы, были отобраны образцы масла 30 производителей. Высокое содержание растительных жиров выявлено в продукции 7 производителей.

Проект "СТОП Фальсификат" реализовывался при поддержке правительства, Госпродпотребслужбы и ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей". О старте проекта было объявлено 14 ноября 2019 года, но фактически он начался 16 декабря 2019 года. Образцы масла отбирались только в местах их официальной реализации, о чем свидетельствует наличие чеков. Все магазины для отбора образцов выбирались случайно, по совету потребителей в ходе опроса на улицах.

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Продукты, Масло, Сливочное масло, Госпродпотребслужба.
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