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Украина в прошлом году рекордно увеличила импорт картофеля

Украина в прошлом году рекордно увеличила импорт картофеля
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В 2018-2019 годах Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за декабрь 2019 года.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы East Fruit. Как отмечается в сообщении, снижение цен на картофель в Украине в октябре-декабре было недостаточным, чтобы остановить поток импорта дешевой, и, зачастую, низкокачественной продукции из России.

Только за декабрь Украина закупила 43,6 тысячи тонн картофеля.

"Чтобы понять, насколько это большой объем, можно сравнить его с импортом за предыдущие два года. В 2018-2019 годах, то есть за 24 месяца, Украина импортировала в 4,5 раза меньше картофеля, чем всего лишь за один декабрь 2019 года.

Совокупный же импорт картофеля за 2019 год достиг 250 тыс. тонн и превышал импорт за 2018 год в 43 раза", - говорится в сообщении.

Как сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, цены на украинский картофель не меняются уже около четырёх недель, и они по-прежнему более чем в два раза превышают уровень оптовых цен на картофель из России.

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"В России ещё неделю назад можно было купить картофель у фермеров по 15 центов США за килограмм, а в Украине его можно было легко продать по 30-35 центов. Соответственно, маржа у импортёров и в январе оставалась очень высокой, что позволяло им ввозить российский картофель напрямую и через Беларусь и неплохо на этом зарабатывать", - цитирует пресс-служба Ярмака.

Эксперт не исключает, что в январе импорт картофеля в Украину также окажется очень высоким.

Как сообщалось, к концу января цены на картофель на рынках Украины снизились на треть по сравнению с ценой на начало сезона – до 7-8,5 гривни/килограмм, тогда как в августе 2019 года цена была 11-12 гривень/килограмм.

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Импорт, Картофель, Экономика Украины, Импорт картофеля.
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