В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения

Новости Бизнеса:Пять крупнейших газовых месторождений государственного предприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.

5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Госкомпания проводит разведку новых участков.

В госкомпании напомнили, что за 2019 "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 миллиарда м³ газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений компании:

Шебелинское – 89%;

Западно-Крестищенское – 90%;

Яблунивское – 79%;

Ефремовское – 82%;

Мелеховское – 82%.

При этом в госкомпании добавили, что на сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение.

Деятельность геологической разведки "Укргаздобычи" в 2019 году

"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что за прошлый год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Что известно об " Укргаздобыче"

Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.

Временно исполняющим обязанности председателя правления является Андрей Фаворов.

Напомним, ранее Кабмин предложил частичную приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализныци", "Укрпошты", "Укртрансгаза" и "Укргаздобычи".

Кроме того, в прошлом году СБУ и Национальная полиция провели обыски в офисе "Укргаздобычи". Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику. Также в компании добавили, что сотрудничали с представителями правоохранительных органов и предоставили всю необходимую документацию.