СБУ проводит обыски в офисе "Укргазвыдобування"

Новости Бизнеса:В компании подтвердили факт обысков и сообщили, что представители компании сотрудничают с органами.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в аппарате управления крупнейшей в Украине государственной газодобывающей компании "Укргазвыдобування" и газопромышленном управлении "Полтавагазвыдобування", сообщили в компании.

"Укргазвыдобування" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 в аппарате управления "Укргазвыдобування" и ГПУ "Полтавагазвыдобування" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что со своей стороны сотрудники компании сотрудничают с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування".

100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".