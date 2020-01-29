В Кабмине приняли план действий по борьбе с теневым рынком сигарет

Новости Бизнеса:Кабмин может ограничить почтовые и курьерские пересылки табачных изделий.

29 января Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с незаконным производством и оборотом табачных изделий до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Этот документ будет способствовать ликвидации всех форм незаконного производства и оборота изделий из табака", - говорится в сообщении.

План предусматривает: принятие нормативно-правовых актов; осуществление исполнительными органами власти соответствующих действий и принятия управленческих решений; активизацию международного сотрудничества.

В документе также определены индикаторы и сроки выполнения запланированных мероприятий.

Кроме того, план мероприятий по реализации стратегии предусматривает внедрение автоматизированной системы контроля над оборотом табачных изделий на основе уникального идентификатора, который наносится на пачку (третий квартал), усовершенствование нормативно-правового обеспечения контроля над оборотом оборудования для промышленного производства табачных изделий (второй квартал).

Помимо этого в планах правительства внедрить криминальную ответственность за незаконное перемещение табачных изделий через границу (второй квартал) и ограничить количество табачных изделий, которые не подлежат письменному декларированию при вывозе или пересылке через границу (второй квартал).

Планируется также усовершенствовать нормативно-правовые акты в сфере оборота табачных изделий с целью прекращения деятельности организованных преступных группировок (четвертый квартал).