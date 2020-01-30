Милованов назвал условие для экономического успеха Украины

Новости Бизнеса:Для этого, по мнению главы Минэкономики, Украина должна более чем вдвое увеличить объемы внутреннего инвестирования.

Украина в ближайшие пять лет для экономического успеха должна не только привлечь миллиардные иностранные инвестиции, но также как минимум вдвое увеличить объемы внутреннего инвестирования. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Если мы хотим добиться успеха, нам в течение пяти лет нужно 50 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в два раза", - сказал он.

Кабинет министров поставил себе задачу обеспечить рост валового внутреннего продукта Украины на 40% за пять лет. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, для этого нужно привлечь 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Как отметил Милованов, выполнение задачи по привлечению 50 млрд долларов инвестиций в ближайшие пять лет позволит не только обеспечить экономический рост в 40%, но и снизить средний износ основных фондов страны до 48% с 60%.