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Четверг, 30.01.2020
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Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
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Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок

Киевская обладминистрация сообщила о подготовке программы по улучшению ж/д перевозок
01:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Готовится программа, которая будет презентована в Министерстве финансов и Министерстве инфраструктуры.

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Чернышов обсудил с руководителем регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АТ "Укрзализныця" Григорием Бевзом пути улучшения железнодорожного сообщения в области, сообщила пресс-служба ОГА.

"Наша цель – сделать междугородное железнодорожное сообщение удобным, безопасным и скоростным. Проект качественного междугородного сообщения должен стать национальным", - сказал на встрече Черныш.

Как отмечается в пресс-релизе, размещенном в соцсети Фейсбук, разработка и реализация пилотного проекта по созданию пригородных электропоездов повышенного комфорта для пассажиров Киевской области – в приоритете.

"Для реализации проекта на этом этапе рассматриваются три основных направления: Киев-Фастов, Киев – Белая Церковь, Киев – Мироновка", - отмечается в сообщении.

Проект предусматривает замену подвижного состава пригородных поездов. "Старые вагоны должны заменить комфортные электропоезда с современным кондиционированием и отоплением, мягкими местами для сидения, приспособленные для людей с ограниченными возможностями", - сообщила пресс-служба.

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В настоящее время ведется подготовительная работа. Готовится программа, которая будет презентована в Министерстве финансов и Министерстве инфраструктуры.

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Алексей Чернышов, Киевская обладминистрация, Подготовка программы, Улучшение ж/д перевозок, АТ "Укрзализныця".
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