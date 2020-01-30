В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов

Новости Бизнеса:В конце января 2020 года 18 производителей тепла не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО.

НАК "Нафтогаз Украины" может с 1 февраля отключить газ для 18 тепловиков из-за долгов, если компании не рассчитаются в течение 30 января.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Нафтогаз сообщает, что ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 18 населенных пунктах в отопительный период. Компания письменно сообщила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года. "Нафтогаз" не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов", - отметили в компании.

С 24 января 2020 года 19 из 37 предприятий-должников оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключением от газоснабжения.

"Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ВСО", - отметили в компании.

По оперативным данным, по состоянию на 29 января 2020 года, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ВСО необходимо оплатить более 406 млн гривень с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года.

"Во избежание отключения газоснабжения с 1 февраля 2020 года предприятиям-должникам необходимо в крайний срок сегодня, 30 января 2020 года, провести с Нафтогазом необходимые расчеты (в том числе с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019г.)", - отметили в НАК.

По данным пресс-службы, могут остаться без тепла из-за долгов, в частности, потребители в Кривом Роге, Днипре, Калуше, Счастье, Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове и других.