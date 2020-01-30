"Отопительный сезон еще продолжается": Гончарук обещает снижение цен на тепло

Новости Бизнеса:Гончарук обещает снижение суммы в платежках за январь и февраль.

В январе и феврале украинцы должны получить также более дешевые платежки за коммунальные услуги, как в декабре, сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.

"За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местная власть еще должна приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло ", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров Украины.

Премьер добавил, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

"Сейчас цена газа объективно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. На сегодня правительственным механизмом пересчета воспользовались 143 предприятия в 21 области и Киеве" - подчеркнул глава правительства.

Он также призвал местные власти активнее применять предоставленные правительством инструменты по снижению суммы в платежках на тепло и горячую воду.

Кроме того, Гончарук поручил Министерству развития громад и территорий предоставить специалистам на местах методологическую поддержку, контролировать ситуацию и обеспечить решение проблемных вопросов в случае их возникновения.