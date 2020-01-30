Скачать
Четверг, 30.01.2020
Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовиться к противодействию инфекции
Смертельный коронавирус: ВОЗ призывает все страны подготовиться к противодействию инфекции
"Отопительный сезон еще продолжается": Гончарук обещает снижение цен на тепло
Гончарук обещает дальнейшее снижение цен на тепло
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна
Канал NBC снимет сериал по мотивам книги Дэна Брауна

"Отопительный сезон еще продолжается": Гончарук обещает снижение цен на тепло

"Отопительный сезон еще продолжается": Гончарук обещает снижение цен на тепло
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Гончарук обещает снижение суммы в платежках за январь и февраль.

В январе и феврале украинцы должны получить также более дешевые платежки за коммунальные услуги, как в декабре, сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.

"За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местная власть еще должна приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло ", - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров Украины.

Премьер добавил, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

"Сейчас цена газа объективно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, что является результатом прозрачного рыночного ценообразования. Спасибо местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. На сегодня правительственным механизмом пересчета воспользовались 143 предприятия в 21 области и Киеве" - подчеркнул глава правительства.

Пристайко предлагает иностранным партнерам принять участие в развитии ВСУ

Он также призвал местные власти активнее применять предоставленные правительством инструменты по снижению суммы в платежках на тепло и горячую воду.

Кроме того, Гончарук поручил Министерству развития громад и территорий предоставить специалистам на местах методологическую поддержку, контролировать ситуацию и обеспечить решение проблемных вопросов в случае их возникновения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Тепло, Коммуналка, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
03 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
День в ООС: на Донбассе ранили украинского военнослужащего
На Донбассе ранили украинского военнослужащего
Пристайко встретится с Помпео
Пристайко встретится с Помпео
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь