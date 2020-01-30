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Пристайко предлагает иностранным партнерам принять участие в развитии ВСУ

Пристайко предлагает иностранным партнерам принять участие в развитии ВСУ
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко призывает иностранных советников приобщиться к разработке программы по развитию ВСУ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил иностранным советникам высокого уровня приобщиться к разработке программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2025 года.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Пристайко 29 января принял делегацию стратегических советников высокого уровня Комитета реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Руководитель МИД подчеркнул важность консультативно-совещательной помощи для повышения эффективности мер по оборонной реформе в Украине, прежде всего по их приоритетности и обеспечению координации.

Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление

Он предложил принять участие в разработке государственной программы развития ВСУ на период до 2025 года и обновления Стратегического оборонного бюллетеня Украины. Подчеркивается целесообразность усиления присутствия ВМС стран НАТО в Черном море.

В свою очередь, делегация советников подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку оборонной реформе и урегулированию проблемных вопросов, влияющих на национальную безопасность Украины.

Советники стратегического уровня входят в состав консультативно-экспертной группы Комитета реформ Минобороны и ВСУ (Defence Reform Advisory Board - DRAB), в состав которой входят по одному представителю от США, Канады, Великобритании, ФРГ, Польши и Литвы. Группа советников приглашена для участия в заседании Североатлантического совета НАТО по информированию о состоянии проведения оборонной реформы в Украине 3-4 февраля.

Напомним, в связи с усилением обстрелов на Донбассе Украина будет связываться с партнерами по Нормандскому формату.

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Оборона, Кабмин, ВСУ, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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