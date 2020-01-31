Хотят возобновить торговлю: украинскую курятину возвращают на рынки ЕС

Новости Бизнеса:Переговоры о снятии ограничений на экспорт украинской курятины в ЕС продолжаются.

Делегация украинского правительства с представителями Европейской комиссии возобновили диалог по снятию ограничений на экспорт украинской курятины в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ведомстве рассказали, что что цель этих встреч - достижение положительного решения ЕС относительно скорейшего снятия торговых ограничений в отношении Украины.

Отмечается, что украинская сторона отчиталась о ходе решения проблемы борьбы с птичьим гриппом в Украине.

В свою очередь, Еврокомиссия напомнила, какие процедуры необходимо пройти, чтобы соответствующее решение было в пользу Украины. Также европейская сторона отметила, что благодаря быстрому рассмотрению рабочих вопросов, налаживанию прямой коммуникации специалистов и оперативному информированию ЕС о принятых компетентным органом Украины мерах, такие процессы уже начались и теперь требуется определенное время для их завершения.

Как известно, в Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В Украине скорейшим образом решили эту проблему путем принципа зонирования к местам вспышки птичьего гриппа.