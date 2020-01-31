Скачать
Пятница, 31.01.2020
Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения
Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Месси пролил свет на свое будущее
Месси пролил свет на свое будущее
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля

Хотят возобновить торговлю: украинскую курятину возвращают на рынки ЕС

Хотят возобновить торговлю: украинскую курятину возвращают на рынки ЕС
12:26 Сегодня Телеграф Фото: consumer.gov.ua

Новости Бизнеса:Переговоры о снятии ограничений на экспорт украинской курятины в ЕС продолжаются.

Делегация украинского правительства с представителями Европейской комиссии возобновили диалог по снятию ограничений на экспорт украинской курятины в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ведомстве рассказали, что что цель этих встреч - достижение положительного решения ЕС относительно скорейшего снятия торговых ограничений в отношении Украины.

Отмечается, что украинская сторона отчиталась о ходе решения проблемы борьбы с птичьим гриппом в Украине.

Украинская курятина готовится захватить рынки Европы

В свою очередь, Еврокомиссия напомнила, какие процедуры необходимо пройти, чтобы соответствующее решение было в пользу Украины. Также европейская сторона отметила, что благодаря быстрому рассмотрению рабочих вопросов, налаживанию прямой коммуникации специалистов и оперативному информированию ЕС о принятых компетентным органом Украины мерах, такие процессы уже начались и теперь требуется определенное время для их завершения.

Как известно, в Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. В Украине скорейшим образом решили эту проблему путем принципа зонирования к местам вспышки птичьего гриппа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Экспорт, ЕС, Курятина, Тарас Качка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
05 Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию
В Австралии объявили чрезвычайную ситуацию
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
Гололед и мокрый снег: что происходит на дорогах
Гололед и мокрый снег: что происходит на дорогах
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь