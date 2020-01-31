Самая востребованная: у какой украинской ягоды наибольший экспортный потенциал

Новости Бизнеса:Голубика уже третий год продолжает демонстрировать самый большой потенциал среди ягод на мировом рынке .

Украина экспортирует до 70% всего урожая голубики.

Об этом рассказала руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман на международном форуме S-Fruit Transformation 2020 - синергия ягодного сектора", проходящий в Киеве.

Она отметила, что, согласно информации о цене на ягоды, которую собирали последние три сезона, в неурожайные года 2017 и 2019, их стоимость была очень высокой. При этом урожайный 2018 год демонстрирует обвал цен на все ягоды.

Однако голубика является единственной со всех ягод, которая демонстрирует постоянное снижение цены течении трех последних лет. По словам эксперта, на это не влияют даже погодные условия, цена снижается на "минус 20-30% в год".

Причиной такой тенденции Гетьман назвала то, что "производство увеличивается настолько быстро, что новый объем нивелирует даже погодные неурядицы".

Гетьман поделилась, что преобладающее количество украинской голубики уходит на экспорт, чего нельзя сказать о других ягодах. Она назвала экспорт самым эффективным каналом для реализации голубики.