Развитие инфраструктуры: Зеленский ожидает участия США в разработке шельфа Черного моря

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский ожидает участия компаний США в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

Президент Владимир Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря и добычу украинского природного газа и нефти.

Как сообщалось ранее, об этом он заявил во время совместной с государственным секретарем США Майком Помпео пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в развитии инфраструктуры Украины и для участия в проектах строительства наших мостов и дорог, а также в проектах по добыче украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января.