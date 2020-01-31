Долги украинцев по коммуналке растут

Новости Бизнеса:Задолженность украинцев по коммуналке за год выросла почти на 6%.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец декабря 2019 года выросла на 5,9% по сравнению с ноябрем – до 63,7 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец декабря задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 20,4 млрд грн, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 5,1 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн, за поставку электроэнергии – 5,4 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч), на одного владельца лицевого счета в декабре составили 2212 грн.

В декабре 2019 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн, за поставку электроэнергии – 3,5 млрд грн.

"В январе-декабре 2019 года с населением было заключено 68,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 532,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 315,5 млн грн", - добавили в Госстате.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 млрд грн на эти цели.