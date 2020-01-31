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Пятница, 31.01.2020
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В Moody's оценили потенциальный ущерб от нового коронавируса

В Moody's оценили потенциальный ущерб от нового коронавируса
20:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:В Moody's оценили вред "уханьского" коронавируса для мировой экономики.

Распространение китайского коронавируса может навредить мировой экономике серьезнее, чем финансовый кризис 2008 года, говорится в еженедельном обзоре рынков от компании Moodyʼs Analytics, пишет НВ.

"Никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели… могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с "испанкой" (эпидемией гриппа в Европе — ред.) 1918 года", — говорится в обзоре.

В Moodyʼs добавили, что индекс цен на промышленные металлы уже снизился на 7,1% в ответ на риски, связанные с распространением коронавируса.

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Отмечается, что 29 января он достиг минимального значения с июня 2017 года. Это падение связано со значительным влиянием Китая на мировую промышленность. В отчете говорится, что коронавирус также негативно повлиял на рынок американских облигаций, пишет Moodyʼs.

Из-за коронавируса Google закрыла свои офисы в Китае, Starbuks приостановил работу половины кофеен, а IKEA — половины магазинов. Tesla остановила работу завода в Шанхае в рамках расширенного распоряжения правительства Китая по противодействию распространению коронавируса.

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Китай, Эпидемия, Коронавирус, Moody.
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