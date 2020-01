Эпицентр вируса: Власти Китая завезли в зараженный Ухань продовольствия на 9 суток

Китайские власти примерно на девять суток обеспечили продовольствием закрытый город Ухань, где наблюдается вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР.

По его данным, именно на такой срок жителям хватит таких важных продуктов потребительской корзины, как свинина и куриное мясо. Что касается риса и растительного масла, поставщики доставили на городские склады 10-дневную норму. Всего в бесперебойном обеспечении Уханя продовольствием участвуют 1,1 тысяч розничных торговых точек.

Как подчеркивается в заявлении, цены в городе "в целом остались стабильными".

"Все крупные торговые компании наращивают поставки, в итоге поток товаров за последние несколько дней вырос в четыре раза. И если прежде в ряде магазинов потребители скупили все, оставив пустые полки, сейчас ситуация явно улучшилась", — отмечается в нем.

