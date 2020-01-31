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Помощь фонда: В Китай отправили 6 тонн защитных масок и костюмов из-за коронавируса

Помощь фонда: В Китай отправили 6 тонн защитных масок и костюмов из-за коронавируса
16:55 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Фонд ООН отправил в Китай 6 тонн защитных масок и костюмов из-за распространения коронавируса.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил в китайский город Шанхай 6 тонн защитных масок и костюмов из-за вспышки нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил в Шанхай, Китай, груз с респираторными масками и защитными костюмами для медицинских работников, с целью поддержки мероприятий Китая в ответ на вспышку нового коронавируса (2019-nCoV)", - говорится в сообщении. 

Так, 30 января, партию груза весом в 6 метрических тонн отправили из глобального центра поставки ЮНИСЕФ в Копенгагене, и она будет доставлена в Ухань. Также, в ближайшие дни и недели, фонд будет осуществлять дополнительные поставки.

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"Этот коронавирус распространяется с головокружительной скоростью, и важно использовать все необходимые ресурсы для того, чтобы остановить его, - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор - Возможно, мы недостаточно знаем о влиянии вируса на детей или о том, сколько детей может пострадать, но мы знаем, что ключевой задачей является тщательный мониторинг и профилактика. Время не на нашей стороне".

В ЮНИСЕФ напомнили, что среди инфицированных есть и дети.

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Все по теме:

Китай, Шанхай, ООН, Маски, Заболевание, ЮНИСЕФ, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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