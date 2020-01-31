Быстрый результат: В Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 15 мин

Новости мира:В Китае ученые разработали экспресс-тест для быстрого выявления коронавируса.

Ученые из китайского города Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса, который позволяет получить результат за 8-15 минут.

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.

"Набор отличается высокой чувствительностью и простой в использовании и транспортировке... Это будет важно для предотвращения и борьбы с эпидемией", - говорится в публикации.

Набор для быстрого проведения анализа на выявление нового вида коронавируса разработан специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Уси.

Отмечается, что массовое производство экспресс-теста уже началось. Пока что его объемов достаточно, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день. Городская власть помогает компании расширить производство.

Первая партия этих наборов уже используется в провинции Хубэй.

Как сообщалось ранее, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, из них 9692 - на территории Китая. Количествоо погибших в Китае - 213 человек, подавляющее большинство из которых (204 жертвы) были из провинции Хубэй, где и началась вспышка болезни.

Заболевание распространилось на 22 страны.

Коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов (40 видов), которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами являются лихорадка и затрудненное дыхание.