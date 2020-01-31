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Украинцы в эпицентре вируса: В китайской провинции Хубэй находятся 57 граждан Украины

Украинцы в эпицентре вируса: В китайской провинции Хубэй находятся 57 граждан Украины
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В китайской провинции Хубэй, в эпицентре распространения коронавируса находятся 57 граждан Украины.

В китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Китае.

"Количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа Посольства Украины в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет, по состоянию на 31 января 2020 года, - 93 человека", - говорится в сообщении.

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Консульский учет граждан Украины, которые временно находятся на территории КНР, проводится Генеральным консульством Украины в Шанхае (консульский округ включает город Шанхай, провинции Аньхой, Цзянсу, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь) и Генеральным консульством Украины в Гуанчжоу (консульский округ включает город Гуанчжоу, провинции Гуандун, Гуйчжоу, Хайнань, Хунань, Гуаньсичжуанский автономный район).

"По состоянию на 31 января количество граждан Украины, находящихся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт, - 57 (53 человека находятся в городе Ухань, 1 человек - в городе Сяньян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, 1 человек - в городе Ичан, 1 человек - в городе Сяогань)", - отмечается в сообщении.

Посольство Украины в КНР осуществляет постоянный мониторинг ситуации и поддерживает контакты с украинскими гражданами, которые находятся в провинции Ухань, с помощью сотовой связи и соцсетей. Дипломаты утверждают, что граждане Украины получают необходимую помощь от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР. Перебоев с продуктами и предметами первой необходимости в карантинной зоне нет. Действует круглосуточная горячая линия посольства: + 86-137-0123-0647.

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По состоянию на 30 января, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет.

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Украина, Китай, Заболевание, Заражение, Хубэй, Коронавирус.
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