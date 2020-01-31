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Помощь Донбассу: в ООН заявили о сборе средств

Помощь Донбассу: в ООН заявили о сборе средств
15:29 Сегодня Телеграф

Новости Украины:ООН стремится привлечь 158 миллионов долларов на помощь населению Донбасса.

В Организации объединенных наций запустили План гуманитарного реагирования в Украине на 2020.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, передает "Голос Украины".

Дюжжарик рассказал, что ООН поставила себе цель по привлечению 158 миллионов долларов на помощь двум миллионам человек.

"Это включает 200 тысяч внутренне перемещенных лиц, 850 тысяч — на территориях, контролируемых правительством, и 910 тысяч на территориях, не контролируемых правительством Украины", - добавил он.

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В ООН отметили, что с начала вооруженного конфликта на Востоке Украине международное сообщество инвестировало более 500 миллионов долларов в меры гуманитарного реагирования. С этой помощью ООН и другие гуманитарные организации смогли охватить более миллиона человек ежегодно. 

"Но это — только половина тех, кто нуждается в помощи", - добавили в ООН.

Дюжжарик считает, что причина этого - нехватка финансирования и ограниченный доступ гуманитарных миссий.

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Украина, ООН, Донбасс, ООС.
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