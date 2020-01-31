Помпео и Пристайко почтили память погибших на Донбассе

Новости Украины:Министром иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в здании МИД Украины в Киеве.

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу утром в Киеве возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Возложение цветов транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Перед этим американский дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Пристайко и Помпео должны обсудить вопросы дальнейшего политического взаимодействия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплению обороноспособности, продвижению внутренних реформ, развитию экономического и инвестиционного сотрудничества.

Отмечается, что после официальной встречи прессу попросили оставить помещение, где будут проходить переговоры.

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также с коллективом посольства США в Украине.