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Четверг, 30.01.2020
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Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать

Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Украине встречу с Президентом Владимиром Зеленским по вопросам европейской безопасности.

Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, 30 января, прибудет с двухдневным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку США суверенитету Украины и обсудить с Президентом Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности.

Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

"30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как отметил Помпео, во время беседы с Зеленским он, в частности, намерен поднять вопрос европейской безопасности.

В ходе двухдневного визита в Киев госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Помпео

В связи с его приездом в столицы возможны временные ограничения движения.

Ранее визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Украину планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала вооружёнными силами США.

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Киев, Госсекретарь США, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
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