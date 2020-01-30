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В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Помпео

В Киеве могут ограничить движение в связи с визитом Помпео
07:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В связи с визитом Помпео в Киеве с 30 января по 1 февраля возможны ограничения транспорта.

В Киеве с 30 января по 1 февраля могут временно ограничить дорожное движение в связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео, сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

В метро Киева напомнили, сколько еще будет действовать жетон

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео посетит Киев и примет участие в церемонии памяти о погибших на Донбассе.

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Киев, Транспорт, Майк Помпео, Ограничение транспорта.
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