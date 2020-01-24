Помпео приедет в Украину и Беларусь: в Госдепе назвали даты

Новости Украины:В Госдепе озвучили даты визита Помпео в Украину и Беларусь.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Киев и Минск на будущей неделе, сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус.

Как сообщает госдеп, Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Помпео также примет участие в церемонии памяти о погибших на Донбассе.

1 февраля глава госдепа прибудет в Минск, где проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, как отмечает госдеп, Вашингтон намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой и процветающей (республике - ред.) Белоруссии".