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Помпео приедет в Украину и Беларусь: в Госдепе назвали даты

Помпео приедет в Украину и Беларусь: в Госдепе назвали даты
19:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Госдепе озвучили даты визита Помпео в Украину и Беларусь.

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Киев и Минск на будущей неделе, сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус.

Как сообщает госдеп, Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Помпео также примет участие в церемонии памяти о погибших на Донбассе.

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1 февраля глава госдепа прибудет в Минск, где проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, как отмечает госдеп, Вашингтон намерен "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой и процветающей (республике - ред.) Белоруссии".

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Украина, Беларусь, Госдеп США, Майк Помпео, Морган Ортагус.
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