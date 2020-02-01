Торговый рекордсмен: Китай вышел на первое место среди стран партнеров Украины

Новости Бизнеса:Китай вышел на первое место среди стран-торговых партнеров Украины.

За 11 месяцев прошлого года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Об этом говорится в сообщении в Facebook Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы.

"За 11 месяцев 2019 года Китай вышел на первое место среди стран - торговых партнеров Украины. Товарооборот вырос на 32,5% и достиг 11,7 млрд долларов США. Ключевыми приоритетами сотрудничества с КНР сейчас является сельское хозяйство, энергетика и энергоэффективные технологии, туризм, культурный и научный обмен, космическая отрасль", - отмечает Офис.

Также сообщается, что при участии вице-премьер-министра состоялось заседание Украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики.

"КНР - наш стратегический партнер. С одной стороны, должны поддерживать общеполитическую рамку сотрудничества, с другой - начинать новые, выгодные для Украины, масштабные проекты и открывать новые возможности, в частности, для повышения интенсивности торговли и развития украинской экономики и инфраструктуры", - отметил Кулеба на заседании.