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Битва за рынок: Украина может стать конкурентом РФ по экспорту курятины в Китай

Битва за рынок: Украина может стать конкурентом РФ по экспорту курятины в Китай
16:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина может стать конкурентом России в борьбе за китайский рынок курятины.

Россия увеличивает финансовую поддержку национальных экспортеров мяса птицы в надежде заполучить долю на рынке Китая. О стремлении увеличить экспорт заявил начальник управления отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" Андрей Дальнов, передает УНН.

Сообщается, что по итогам прошлого года на Китай пришлось около 30% объема российских поставок курятины. В банке прогнозируют продолжение роста поставок продукта в КНР.

В "Россельхозбанке" уверенны, что рост экспорта российской курятины напрямую связан с увеличением финансирования производителей и экспортеров продукта. Так, в 2019 году банк выдал около 56 млрд рублей поставщикам мяса птицы за границу, что более чем в два раза превышает показатель 2018 года.

"Всего в минувшем году РСХБ выдал птицеводам около 72 млрд рублей, прирост к 2018 году составил 65%", — сообщает "Россельхозбанк".

Конкурентом России в борьбе за китайский рынок курятины может стать Украина. Открытие экспорта украинского мяса птицы в КНР находится на завершающем этапе.

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Кому удастся получить право первенства на китайском рынке курятины — пока не известно. Ведь в сравнении с РФ, финподдержка аграрного производства в Украине ничтожно мала, и каждый год сокращается: в 2018 году она составила лишь 6,3 млрд грн, в 2019 — 5,9 млрд грн, а в 2020 — упала до уровня 4 млрд грн.

При этом в министерстве развития экономики Украины тоже понимают, что успех страны зависит от качества поддержки своих экспортеров.

"Одной из мер поощрения товаропроизводителей государство применяет финансовую поддержку для развития соответствующей отрасли, ведь обеспечение потребительского рынка продукцией, производимой отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями, гарантирует государственную продовольственную безопасность в стране.

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Ежегодная поддержка товаропроизводителей, которая предоставляется через бюджетные программы, мотивирует производителя к увеличению объема производства продукции, улучшение ее качества, а также расширение и создание новых мощностей производства и рабочих мест.

Такая государственная система поощрения отечественных производителей базируется на взаимовыгодных отношениях с товаропроизводителями и эффективно действует", — объяснили в министерстве успехи Украины на международном рынке курятины за последние несколько лет.

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Украина, Китай, Россия, Курятина.
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