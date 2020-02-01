Скачать
Суббота, 01.02.2020
Потеря на Донбассе: ОПУ выражает соболезнования
Потеря на Донбассе: ОПУ выражает соболезнования
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Коронавирус и посылки из Китая: в ВОЗ развеяли страхи
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Реал обыграл Атлетико в мадридском дерби (Фото)
Полнолуние в феврале: что нужно сделать и чего лучше избежать в этот день
Полнолуние в феврале: что нужно сделать и чего лучше избежать в этот день

Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов

Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
19:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украинский Госбюджет недополучил четверть доходов за прошедший месяц.

Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше планового показателя на этот месяц. Такие данные обнародовало Министерство финансов в субботу.

"По оперативным данным ГКСУ о выполнении бюджета в январе, доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали "существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года". "Это, в частности, более крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн/долл. США, тогда как в бюджете учтено среднегодовой курс 27 грн/долл. США), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и низкие цены на газ", - пояснили в Минфине. 

"Молочный проект": Первая леди предложила ввести изменения в питании в школах страны

Министр финансов Оксана Маркарова в Facebook, комментируя такие данные, указала, что "недовыполнение росписи 13,8 млрд в большей степени в соответствии с объективными и существенными изменениями макропоказателей. При этом все расходы проведены".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госбюджет, Финансы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 2 февраля
02 60 тысяч невъездных: Почему украинцев все чаще не пускают в Польшу
03 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
04 Дела Майдана: Венедиктова обратилась к семьям Героев Небесной сотни
05 Маникюр 2020: ТОП-7 трендов стильного нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери
Ситуация на фронте: украинская сторона понесла потери
Косметолог теперь не нужен: Xiaomi представила новый гаджет для очистки кожи
Косметолог теперь не нужен: Xiaomi представила новый гаджет для очистки кожи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь