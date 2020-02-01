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Суббота, 01.02.2020
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Крупный "займ": Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен

Крупный "займ": Украина привлекла в Госбюджет 51 млрд гривен
20:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В январе в Госбюджет было заимствовано 51 млрд гривен.

В общий фонд Государственного бюджета Украины в январе заимствовано 50,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Совокупные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили в январе 50,8 млрд грн (из которых на внутреннем рынке 16,9 млрд грн). Погашение государственного долга в гривневом эквиваленте в январе составило 31,6 млрд грн", - сообщили в Минфине.

При этом указано, что Украина рекордно снизила стоимость заимствований на внешнем рынке, осуществив успешный выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро по ставке 4,375% и со сроком погашения 10 лет.

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"Министерство финансов на аукционе 28 января 2020-го провело на внутреннем рынке успешное размещение государственных облигаций со сроком обращения 7 лет со средневзвешенной доходностью 9,79% (последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5 %). На этом же аукционе была снижена доходность и по другим государственным бумагам: доходность 3-месячных бумаг составила 10,15% (уменьшение на 58 бп), 1-летних - 9,91% (уменьшение на 13 бп), 2 годовых ОВГЗ - 9,86% (уменьшение на 18 бп)", - добавили в Минфине.

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Украина, Госбюджет, Минфин, Финансы, Деньги.
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