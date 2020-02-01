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Суббота, 01.02.2020
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Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу

Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу
20:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В Минфине обнародовали данные по средней стоимости импортного газа за январь.

Средняя таможенная стоимость природного газа в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 46,6% - до 173 долл./тыс. куб. м. Об этом сообщает Минфин.

"По данным ГТС, средняя таможенная стоимость отдельных товаров снизилась в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 годом: природного газа с 324 долл./тыс. куб. м до 173 долл./тыс. куб. м", - сообщили в Минфине. 

Также указано, что в январе упала цена битуминозного угля - с 0,16 долл./кг до 0,09 долл./кг; полиэфиров в первичных формах - с 1,31 дол./кг до 1,01 долл./кг; фунгицидов, гербицидов, инстицидов, родентицидов - с 21,8 долл./кг до 17,7 долл./кг; руды и концентратов марганцевых - с 0,18 долл./кг до 0,13 долл./кг.

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Как отметили в Минфине, снижение цен на отдельные группы товаров обусловлено снижением мировых цен на такие товары.

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Газ, Украина, Импорт, Минфин.
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