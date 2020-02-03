Российский газ: Украина транспортировала в ЕС уже почти три млрд куб. м

Украина транспортировала в страны Европы в январе по новому контракту более 2,5 млрд куб. м российского газа, оплаченные мощности использованы на 46%. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"Согласно оперативным данным транзит в январе составил 2,548 млрд куб. м. Услуги оплачены из расчёта 5,518 млрд куб. м.
Оплаченные мощности использованы на 46%", - отметил Макогон.
Как сообщалось ранее, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС стороны подписали новый контракт о транзите газа.
Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.