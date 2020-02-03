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Понедельник, 03.02.2020
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В Минсоцполитики рассказали, как будут насчитывать субсидии в этом месяце

В Минсоцполитики рассказали, как будут насчитывать субсидии в этом месяце
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что перерасчет размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа состоится в феврале автоматически.

"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически - без необходимости дополнительного обращения граждан за январь и февраль 2020 года" - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что так как Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.

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"Из-за этого соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года", - рассказали в Минсоцполитики.

напомним, в "Нафтогазе" заявили, что семьи, которые тратят 20% своего дохода на коммуналку, могут оформить субсидию.

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Газ, Минсоцполитики, Субсидии, НКРЭКУ, Услуги по распределению газа.
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