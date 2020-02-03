"Доступные кредиты": Гончарук заявил о создании новой программы для украинцев

Новости Бизнеса:В Украине обещают дешевые кредиты для десятков тысяч украинцев.

В этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой "Доступные кредиты 5-7-9%", получив кредит в одном из банков. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, выступая на презентации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой, фактически получив кредит в одном из банков", - сказал Гончарук.

Он пояснил, что кредиты будут выдаваться не из Государственного бюджета - они будут выдаваться коммерческими и государственными банками.

"Сегодня как минимум четыре государственных банка уже присоединились к этой инициативе и уже с сегодняшнего дня можно подавать свои заявки и получать кредиты", - добавил Премьер.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец января к правительству Украины поступило 15 тысяч заявок на программу "Доступные кредиты".