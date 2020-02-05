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Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов

Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект об инвентаризации лесов в Украине.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о создании законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации в общегосударственном масштабе.

Соответствующий законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов" поддержали 374 народных депутата.

"В Украине государственный учет лесов был проведен в 1996 и 2011 гг. Сейчас актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей", - говорится в пояснительной записке к документу.

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В нем отмечается, что национальная инвентаризация лесов в Украине позволит обеспечить органы государственной власти и общества в получении статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов, их ресурсного потенциала для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.

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Верховная Рада, Лес, Вырубка лесов, Инвентаризация лесов.
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