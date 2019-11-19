Скачать
Вторник, 19.11.2019
"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
Маас о "газовых переговорах": Транзит следует продолжать и после 2019 года
Маас о "газовых переговорах": Транзит следует продолжать и после 2019 года
Матч Динамо - Заря перенесен
Матч Динамо - Заря перенесен
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов

Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов
17:23 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий сплошные вырубки лесов в Карпатах.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий сплошные рубки на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпат.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-IX, принятый Верховной Радой 30 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, закон совершенствует систему охраны пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки пихтово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Больше никаких платных пляжей: Зеленский подписал закон

По данным ОП, подписанный Президентом закон предполагает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Отмечается, что реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, пресечению сплошных рубок пихтово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпат от стихийных бедствий и природных катаклизмов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Карпаты, Лес, Владимир Зеленский, Вырубка лесов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
03 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
04 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
05 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов
Президент запретил массовую вырубку лесов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь