Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий сплошные вырубки лесов в Карпатах.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий сплошные рубки на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпат.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете сплошных рубок на горных склонах в пихтово-буковых лесах Карпатского региона" № 249-IX, принятый Верховной Радой 30 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, закон совершенствует систему охраны пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.

Согласно пояснительной записке к документу, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на 10 лет на проведение сплошных рубок главного пользования в пихтово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные рубки пихтово-буковых лесов на крутых горных склонах.

По данным ОП, подписанный Президентом закон предполагает установление запрета проведения рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продление действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования елово-буковых лесов на крутых склонах Карпатского региона.

Отмечается, что реализация норм закона будет способствовать сохранению лесов, пресечению сплошных рубок пихтово-буковых лесов Карпатского региона, а также защите Карпат от стихийных бедствий и природных катаклизмов.