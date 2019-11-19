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Больше никаких платных пляжей: Зеленский подписал закон

Больше никаких платных пляжей: Зеленский подписал закон
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа к берегам водоемов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" №233-IX, поддержанный Верховной Радой 29 октября, сообщается на официальном сайте главы государства.

Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

Согласно документу, ограничение беспрепятственного и бесплатного доступа граждан к берегам морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом в размере 200-400 необлагаемых минимумов доходов для граждан (нмдг, сейчас 17 грн - ред.), и 400-700 - для должностных лиц. Повторные действия в течение наказываются штрафом в 400-700 нмгд и 700-1000 - для должностных лиц.

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Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан, в том числе путем установления ограждений или других конструкций, к берегам на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

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Верховная Рада, Закон, Пляж, Владимир Зеленский.
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