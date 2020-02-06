В ЕС озвучили аспекты внедрения закона по рынку земли в Украине

Новости Бизнеса:В Европейском Союзе считают, что земельная реформа в Украине должна принести преимущества прежде всего фермерам.

Внедрения в Украине земельной реформы, в частности, открытие рынка земли в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам.

Об этом сказал председатель Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время секции вопросов-ответов на Ассамблее Украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в четверг.

"В осуществлении этой (земельной - ред.) реформы необходимо обеспечить десятки аспектов, необходимо правильно внедрить их. Однако я назову только два из них. Первое — внедрение этой реформы в первую очередь должно принести преимущества малым фермерам. Тем людям, которые живут и работают на земле, тем людям, которые обрабатывают землю", - отметил Маасикас.

Он подчеркнул необходимость соблюдения интересов малых фермеров.

"Второй аспект, который я хотел бы отметить, тоже очень важный - это приведение в порядок реестров. Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и что вы покупаете. Все то, что касается геокадастра и всех связанных с ним вопросов - это также та сфера, где Европейский Союз оказывает поддержку, в том числе финансовую. Весь комплекс этих вопросов должен быть приведен в порядок. Необходимо обеспечить правовую определенность для того, чтобы люди четко знали, что и какой земельный участок они продают или покупают", - подчеркнул глава Представительства ЕС в Украине.

Одновременно Маасикас отметил, что "согласно подсчетам Всемирного банка, внедрение этой реформы может добавить от 1 до 1,5% к ВВП Украины, и Европейский Союз поддерживает эту цель открытия рынков".