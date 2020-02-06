Зеленский пришел в Раду для консультаций с фракцией "Слуга народа" по рынку земли

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ВРУ на заседание фракции "Слуга народа" перед вероятным голосованием в Верховной Раде за принятие законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на представителей политсилы.

Так, Глава государства собрал "слуг народа", заседание проводят в помещении ВР.

Зеленский уговаривает депутатов проголосовать реформу земли во втором чтении до конца этой недели – то есть за четверг-пятницу.

Спикер Дмитрий Разумков говорит, что на это надо минимум неделю.

Депутаты решили идти по регламенту и не спешить.

Кроме рынка земли, обсуждали закон об уменьшении количества депутатов Верховной Рады до 300.

Также президента спрашивали об обысках СБУ на канале "1+1". Зеленский заверил депутатов, что обыски не имеют ничего общего с профессиональной деятельностью журналистов – ищут, кто прослушивал и кто монтировал записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждает, хотя это также планировалось.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании, 6 февраля, планирует рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Между тем в ВР собираются люди на митинг. Полиция усилила меры безопасности в центре Киева на фоне анонсированных акций.