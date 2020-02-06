Рынок земли и украинское гражданство: что еще в повестке дня ВР на сегодня

Новости Украины:Депутаты Верховной Рады намерены рассмотреть законопроект о рынке земли и упростить получение украинского гражданства.

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании собирается рассмотреть, во втором чтении, законопроект о запуске рынка земли. Об этом говорится в повестке дня ВР на 6 января.

Кроме этого, в сессионный зал направлен законопроект о функционировании банков. Помимо этого, в первом чтении народные избранники планируют рассмотреть законопроект, который касается урегулирования вопросов в сфере ЖКХ и внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства.

На повестке дня также пакет законов, которыми предлагается отменить государственную лицензию о совместной инвестиционной деятельности и относительно повышения эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Еще один важный законопроект, который депутатам предложенный для рассмотрения, касается упрощения процедуры получения украинского гражданства.

Напомним, Депутаты Верховной Ради поддержали в первом чтении законопроект об охране прав интеллектуальной собственности.