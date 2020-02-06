Голосование за рынок земли: Полиция переходит на усиленный режим работы

Новости Украины:Противники открытия рынка земле намерены провести акцию протеста под стенами парламента.

Правоохранители усилили меры безопасность в столице в связи с проведением акции протеста под стенами украинского парламента. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В сообщении говорится, что обеспечивать правопорядок во время акции будут сотрудники Нацполиции вместе с нацгвардейцами.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщили в Нацполиции.

В полиции призвали всех участников акции, как участников так и организаторов, провести ее мирно и не нарушать закон. Там там также призвали протестующих способствовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей.

Акция протеста в центре столицы связана с голосованием об открытии рынка земли, которое должно состояться сегодня, 6 февраля.

Напомним, Арахамия обещает, что, во время голосования за рынок земли, подкупов нардепов не будет.