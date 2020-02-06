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Голосование за рынок земли: Полиция переходит на усиленный режим работы

Голосование за рынок земли: Полиция переходит на усиленный режим работы
10:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Противники открытия рынка земле намерены провести акцию протеста под стенами парламента.

Правоохранители усилили меры безопасность в столице в связи с проведением акции протеста под стенами украинского парламента.  Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

В сообщении говорится, что обеспечивать правопорядок во время акции будут сотрудники Нацполиции вместе с нацгвардейцами. 

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщили в Нацполиции.

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В полиции призвали всех участников акции, как участников так и организаторов, провести ее мирно и не нарушать закон. Там там также призвали протестующих способствовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей. 

Акция протеста в центре столицы связана с голосованием об открытии рынка земли, которое должно состояться сегодня, 6 февраля. 

Напомним, Арахамия обещает, что, во время голосования за рынок земли, подкупов нардепов не будет.

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Верховная Рада, Акция протеста, Рынок земли, Земельная реформа, Нацполиция.
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