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Четверг, 06.02.2020
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Арахамия о голосовании по рынку земли: Со всеми договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины"

Арахамия о голосовании по рынку земли: Со всеми договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины"
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия обещает, что, во время голосования за рынок земли, подкупов нардепов не будет.

В "Слуге народа" активно работают с депутатами как своей, так и других фракций, чтобы убедить их поддержать законопроект относительно рынка земли, который могут вынести на голосование во втором чтении уже 6 февраля.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, никаких "поощрений" депутатов до голосования быть не может.

"Будем убеждать словом и делом. Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов – ред). Не может быть (денежных – ред.) поощрений вообще", – подчеркнул он.

Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю

Кроме того, по словам Арахамии, сейчас идет работа с другими фракциями, которые не намерены голосовать за законопроект.

"Со всеми фракциями договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины". Они мешают. Неконструктивные абсолютно. Просто блокируют. Думаю, что завтра тоже будут блокировать", – сказал он.

Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет

При этом Арахамия не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что во время рассмотрения законопроекта о рынке земли в сессионном зале возможно присутствие президента Владимира Зеленского.

"Пока у меня такой информации нет. Но если он будет приезжать и будет заблокирована трибуна, то зачем ему приезжать?", – сказал председатель фракции.

Заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон в комментарии "Радио Свобода" рассказал об активной работе "Слуг народа" по привлечению как можно большего количества голосов за законопроект о рынке земли: "Мы до сих пор пытаемся убедить тех коллег, у которых еще позиция не сформирована".

Законопроект о рынке земли: Корниенко обозначил сроки рассмотрения

Как сообщалось, на этой неделе депутаты планируют рассмотреть законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении. В случае принятия документа, рынок земли в Украине должен заработать с 1 октября 2020 года.

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Рынок земли, Слуга народа, Давид Арахамия.
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