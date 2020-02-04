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Законопроект о рынке земли: Корниенко обозначил сроки рассмотрения

Законопроект о рынке земли: Корниенко обозначил сроки рассмотрения
13:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Корниенко надеется, что нардепы "проявят сознательность" в вопросе принятия закона о рынке земли.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что закон о рынке земли будет принят "через пару недель".

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Сначала Корниенко пошутил, что этот законопроект во втором чтении будет рассматриваться "может, год, может, два".

Он выразил надежду, что поправки к законопроекту будут приняты "через пару недель".

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По мнению Корниенко, народные депутаты "проявят сознательность политическую и гражданскую и поймут, что все-таки Верховная Рада должна решить много вопросов на текущей сессии".

Он считает, что законопроект поддержат не только члены фракции "Слуга народа", но и представители других политических сил.

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Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым вводится рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По словам президента Владимира Зеленского, граждане других государств и иностранные компании получат право покупать землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

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Верховная Рада, Рынок земли, Слуга народа, Александр Корниенко.
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