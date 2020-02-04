Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю

Новости Украины:Арахамия прогнозирует в четверг "земельную ночь" в парламенте.

Законопроект № 2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине начнут рассматривать в Раде в четверг, 6 февраля, а завершат ориентировочно в 3-4 утра 7 февраля. Об этом заявил в кулуарах Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе ... Сколько это займет времени никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в три или в четыре часа утра мы закончим", - отметил Арахамия.

По его словам, на рассмотрение законопроекта точно не хватит одного дня.

Отвечая на вопрос, планируют ли законопроект рассматривать всю ночь Арахамия сказал: "Мы называем это "земельная ночь".

Также он добавил, что ожидаются митинги, блокирование трибуны.

Напомним, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев отметил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственной земли № 2178-10 возможно рассмотрят в сессионном зале на этой неделе.