Долой ограничения: Украина и Беларусь подписали соглашение о автомобильных перевозках

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры анонсировали либерализацию автомобильных перевозок между Украиной и Беларусью.

Украина и Беларусь подписали межправительственный протокол, предусматривающий освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении, говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

Межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

"Отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, но и для развития товарооборота между странами", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Планируется, что это также уменьшит финансовую нагрузку на перевозчиков.

"Мы сделали главный шаг, необходимый для либерализации автомобильных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь. Уверен, что Верховная Рада не будет медлить с ратификацией этого соглашения", - подчеркнул Криклий.

Он также напомнил, что два года назад, двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем.

Как отмечается в сообщении, Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого, в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года - с Великобританией.

Как сообщалось, ранее Германия увеличила квоту авторазрешений для Украины на 9,8 тыс. на 2020г.