Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn

Новости Украины:Украинское правительство ожидает приезда немецкой делегации для подписания меморандума.

Украинское правительство намерено подписать меморандум с немецкими Deutsche Bahn. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в интервью одному из украинских изданий, подписание меморандума планируется 5 февраля.

Министр сообщил, что для этого должны быть согласованы показатели, предмет инвестиций, их этапы. Немецкая делегация планирует прибыть в столицу Украины.

Криклий пока не раскрыл подробностей меморандума, он только сообщил, что сотрудничество будет проходить в несколько этапов. По его словам, это поможет провести успешное реформирование управленческих механизмов предприятия, а также организовать эффективную систему реформирования "Укрзализныци".

Напомним, бизнес предложил за помещение площадью 191 кв. м в таможенной зоне терминала F международного аэропорта "Борисполь" в 19 раз больше стартовой цены, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.